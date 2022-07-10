Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

10.07.2022 13:28
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Mardin karayolunun 44'üncü kilometresi kırsal Dağyanı Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan Halit Ç., Fatma Ç., Zeynep Ç., Zehra Ç., Fatma Ç., Tayyuha İ., Hazal Ç., Eylül Ç. ve Mehmet Ferman Çiftçi yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Ferman Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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