Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı
29 dakika önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ticari taksinin refüje çarpması sonuca bir kişi yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:16 Kaynak: AA
'nın Siverek
ilçesinde ticari taksinin refüje çarpması sonuca bir kişi yaralandı.
Alınana bilgiye göre, Ahmet Dinke'nin kullandığı 63 T 2024 plakalı ticari taksi, Abdalağa Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kaza yaralanan sürücü Dinke, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AK Parti'den ihraç edilen MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı!
Bakan Süleyman Soylu, sosyal medyada gündem olan namaz videosuna açıklık getirdi!
İki erkek tarafından cinsel istismara uğrayan kız çocuğu hayatına son verdi!
Deniz Akkaya, annesinin cenazesinde Binali Yıldırım'a tepki gösterilmesiyle ilgili açıklama yaptı!