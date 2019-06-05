Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı

29 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ticari taksinin refüje çarpması sonuca bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ticari taksinin refüje çarpması sonuca bir kişi yaralandı.
Alınana bilgiye göre, Ahmet Dinke'nin kullandığı 63 T 2024 plakalı ticari taksi, Abdalağa Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kaza yaralanan sürücü Dinke, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:16 Kaynak: AA
Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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