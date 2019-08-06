Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:09 Kaynak: AA
'nın Halfeti
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Birecik-Halfeti karayolunun 10'uncu kilometresinde Sevcan Şimdi yönetimindeki 47 AV 747 plakalı otomobil, Yunus Ağbağ'ın kullandığı 27 B 9241 plakalı pikap ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle devrilen pikap sürücüsü Ağbağ, hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Ağbağ'ın tedavisini ambulansta yaptı.
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