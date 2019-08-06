Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Birecik-Halfeti karayolunun 10'uncu kilometresinde Sevcan Şimdi yönetimindeki 47 AV 747 plakalı otomobil, Yunus Ağbağ'ın kullandığı 27 B 9241 plakalı pikap ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle devrilen pikap sürücüsü Ağbağ, hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ağbağ'ın tedavisini ambulansta yaptı.
Şanlıurfa, Birecik, Halfeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:09 Kaynak: AA
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