Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde pamuk yüklü kamyonların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde pamuk yüklü kamyonların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilmeyen 63 EB 429 plakalı kamyonla, 73 SS 098 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:45 Kaynak: İHA
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