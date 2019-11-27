Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Ceylan idaresindeki 31 Y 9497 plakalı otomobil, Siverek - Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 63 CA 700 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler yara almazken otomobilde bulunan Birsen B. yaralandı.

Yaralanan Birsel B, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Murat Ceylan, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:20:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]