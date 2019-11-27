Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:28 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Ceylan idaresindeki 31 Y 9497 plakalı otomobil, Siverek - Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 63 CA 700 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler yara almazken otomobilde bulunan Birsen B. yaralandı.
Yaralanan Birsel B, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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