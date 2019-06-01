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Şanlıurfa'da trafik kazası: 10 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 10 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Mahmut Uçar (38) idaresindeki 63 LE 364 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Halfeti kara yolu ilçe girişinde, Hasan Tunga'nın (27) kullandığı 27 DN 817 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler, araçlardaki Irmak (11), Emine (44), Büşra (5) ve Gamze Nur Uçar (7), Adil Uslu (31) ile Yasemin (1), İhsa Nur (2) ve Husne Tunga (25) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:55 Kaynak: AA
Halfeti, Şanlıurfa, Güncel
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