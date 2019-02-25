Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
31 dakika önce
Halfeti ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Halfeti
ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kerim Çakır
(19) idaresindeki plakasız motosiklet, Karaotlak Mahallesi Argıl
Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 MA 1082 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Hasan Göçer, 112 Acil Servis
ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa
'ya sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:50 Kaynak: AA
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