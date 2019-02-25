Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

31 dakika önce

Halfeti ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Halfeti ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kerim Çakır (19) idaresindeki plakasız motosiklet, Karaotlak Mahallesi Argıl Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 MA 1082 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Hasan Göçer, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:50 Kaynak: AA

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