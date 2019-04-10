Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'da elektrikli bisikletin otomobil ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:26 Kaynak: AA
'da elektrikli bisikletin otomobil ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Mardin
kara yolu Kepirli
Mahallesi yakınlarında Osman A'nın kullandığı 06 DZ 3650 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı.
Kazada, bisiklet sürücüsü ile bisikletteki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan
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Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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