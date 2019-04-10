Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da elektrikli bisikletin otomobil ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da elektrikli bisikletin otomobil ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Mardin kara yolu Kepirli Mahallesi yakınlarında Osman A'nın kullandığı 06 DZ 3650 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kazada, bisiklet sürücüsü ile bisikletteki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:26 Kaynak: AA
Mardin, Şanlıurfa, Güncel
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