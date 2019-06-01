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Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil aynı istikamette seyir halindeyken çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:43 Kaynak: İHA
Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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