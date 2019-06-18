Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

5 dakika önce

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ömer Şimşek idaresindeki 40 DA 321 plakalı otomobil, ilçe girişinde Suriye uyruklu Ahmet Eynkırak'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Enynkırak, müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:14 Kaynak: AA
Ömer Şimşek, Harran, Şanlıurfa, Güncel
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