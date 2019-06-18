Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
5 dakika önce
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:14 Kaynak: AA
'nın Harran
ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Ömer Şimşek
idaresindeki 40 DA 321 plakalı otomobil, ilçe girişinde Suriye
uyruklu Ahmet Eynkırak'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Harran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Enynkırak, müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
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