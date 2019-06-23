Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Muhammet Çokan idaresindeki 80 FR 763 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nun 78. kilometresinde bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan babası Ahmet Çokan, yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:52 Kaynak: AA
Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel
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