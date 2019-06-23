Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:52 Kaynak: AA
'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Muhammet Çokan idaresindeki 80 FR 763 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep
Otoyolu'nun 78. kilometresinde bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan babası Ahmet Çokan, yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Birecik
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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