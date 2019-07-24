Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:08 Kaynak: AA
'nın Suruç
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Selami Özdemirtekin idaresindeki 63 EK 813 plakalı otomobil, Suruç-Şanlıurfa kara yolunun 4'üncü kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Mustafa Şahin
112 Acil Servis
ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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