Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Selami Özdemirtekin idaresindeki 63 EK 813 plakalı otomobil, Suruç-Şanlıurfa kara yolunun 4'üncü kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Mustafa Şahin 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:08 Kaynak: AA
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