Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yılmaz Demirbilekli idaresindeki 34 VLZ 70 plakalı otomobil, Şanlıurfa TOKİ- Akçakale Çevre Yolu'nun 8'inci kilometresinde Yahya Tekdoğan yönetimindeki 63 MC 622 plakalı otomobile arkadan çaptı.
Kazada sürücüler yara almazken yolcular Leyla Yıldız (27) ve Üveyiş Demirbilekli (64) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:44 Kaynak: AA
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