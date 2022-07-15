Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

15.07.2022 15:11

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pikap ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki sürücü de yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pikap ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki sürücü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Akçakale ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Ekinyazı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. M.T.'nin kullandığı 80 ACY 684 plakalı Mitsubishi marka pikap ile A.C.'nin kullandığı ve plakası öğrenilemeyen Ford marka minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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