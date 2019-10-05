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Şanlıurfa'da trafik kazası: 3'ü ağır 7 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 3'ü ağır 7 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Bozova ilçesi kırsalındaki Şıhlar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 07 AFS 75 plakalı hafif ticari araçla karşı yönden gelen 63 KL 816 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada araç sürücülerinin yanı sıra aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Bozova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:26 Kaynak: İHA
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