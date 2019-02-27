Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Avat K. idaresindeki 63 HT 856 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda, önce Vedat Y'nin kullandığı 63 T 0838 plakalı taksi, ardından da Erdal B. yönetimindeki 12 AB 050 hafif ticari araçla çarpıştı.

Otomobilin devrildiği kazada, taksi de refüje çıktı.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak araçlarda gaz sızıntısı olup olmadığını kontrol etti.

Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan bulvar, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:27 Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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