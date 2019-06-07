Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:36 Kaynak: İHA
'da trafik kazası: 3 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik
ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep
'in Nizip
ilçesi arasında yaşandı. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla kapanan yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı
Halk otobüsünde taciz! Kadın yolcu çığlık attı, ortalık bir anda karıştı
Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı
FETÖ'den ihraç edilen eski kaymakam 50 metreden aşağıya yuvarlandı!