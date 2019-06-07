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Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Nizip ilçesi arasında yaşandı. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla kapanan yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:36 Kaynak: İHA
Birecik, Şanlıurfa, Genel
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