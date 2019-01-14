Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

11 dakika önce

Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobil ile lüks bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kadın yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobil ile lüks bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kadın yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Haliliye ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NZV 09 plakalı lüks araç, 63 DS 320 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobilin içinde bulunan 4 bayan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa
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