Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

49 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Kaynak (32) idaresindeki 19 AV 828 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde Mehmet Eyüp Gürez'in kullandığı 01 KL 462 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Kaynak ile otomobillerdeki Curiye Kaynak (51), Abdullah Gürez (19) ve ismi öğrenilmeyen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:30 Kaynak: AA

Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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