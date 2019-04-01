Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı. Serhat Polat
yönetimindeki 02 KU 695 plakalı pikap, Siverek- Diyarbakır
kara yolunun 30. kilometresinde yol kenarındaki taş yığınına çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Hanım, Eda ve Sema Polat
yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:55 Kaynak: AA
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