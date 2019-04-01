Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Serhat Polat yönetimindeki 02 KU 695 plakalı pikap, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 30. kilometresinde yol kenarındaki taş yığınına çarptı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Hanım, Eda ve Sema Polat yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:55 Kaynak: AA

Diyarbakır, Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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