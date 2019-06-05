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Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

24 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Yılmaz (19) idaresindeki 80 GH 709 plakalı otomobil, Siverek- Karacadağ kara yolunun 18. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Necmettin (24), Aydın (31) ve Abbas Kaya (37) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:31 Kaynak: AA
Karacadağ, Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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