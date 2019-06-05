Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
24 dakika önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:31 Kaynak: AA
'nın Siverek
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Yılmaz (19) idaresindeki 80 GH 709 plakalı otomobil, Siverek- Karacadağ
kara yolunun 18. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Necmettin (24), Aydın
(31) ve Abbas Kaya (37) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uçuruma yuvarlandı korna çalarak kurtarılmayı bekledi
LPG'li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı
Direğe çarpan otomobil 3'e bölündü, sürücü yaralandı
Korkunç kaza! Otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı