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Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

21 dakika önce

Şanlıurfa'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İsmail Şentürk idaresindeki 01 DRE 01 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Suruç kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 PL 983 plakalı pikapla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:54 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Güncel
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