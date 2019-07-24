Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:20 Kaynak: İHA
'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç
Karayolunun 21'inci kilometresinde yaşandı. Mustafa Y.'nin kullandığı 10 HK 792 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücüyle birlikte Abdulkadir Y., Didem Y. ve Adile Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
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