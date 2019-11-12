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Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suruç-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde sürücüleri öğrenilemeyen 63 ZD 455 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 63 ABA 074 plakalı otomobile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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