Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:40 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suruç-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde sürücüleri öğrenilemeyen 63 ZD 455 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 63 ABA 074 plakalı otomobile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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