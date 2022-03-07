Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

07.03.2022 21:44
Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 46'ncı kilometresinde yaşandı. Mahmut A.'nın kullandığı 27 BJY 03 plakalı otomobil, Mesut K.'nın kullandığı 06 FG 9221 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mahmut A., Mesut K., Cemil E., Abdulhamit T. ve Aziz P. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Son dakika haber! Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç ortalığı savaş alanına çevirdi Kontrolden çıkan araç ortalığı savaş alanına çevirdi

Şanlıurfa, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
21:41 TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Saran Group ve TRT'yi imzaya davet etti
21:23 Burak Elmas'tan Fatih Terim ve eşine davet! Barcelona'da buzlar eriyecek
21:03 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi
21:01 3 saat süren Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri bitti! Açıklama bekleniyor
20:37 Fenerbahçe-Trabzonspor maçının yankıları devam ediyor! Erman Toroğlu canlı yayında sinirlerine hakim olamadı
20:34 Canlı yayında büyük gaf! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya ayı benzetmesi
20:13 Dev karşılaşma! Beşiktaş evinde Başakşehir'i ağırlıyor
19:48 Kar kapıda! Meteoroloji 5 gün sürecek soğuk hava dalgası için uyardı
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek
19:38 Mesut Özil'in Trabzonspor maçındaki görüntüsü taraftarı delirtti! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 21:50:12. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement