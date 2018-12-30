Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Mehmet Emin Ö. yönetimindeki 31 PT 372 plakalı otomobil, yoğun kar ve buzlama nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Emin Ö. ile araçta bulunan Abdurrahman, Zeynep, Türkan Ö. ve Şükrüye A. yaralandı. Olay yerinden geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:23 Kaynak: İHA

Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü Saldırgan, Evliyken Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eski Eşini Kalçasından Bıçakladı

Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 13:52:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]