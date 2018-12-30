Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Mehmet Emin Ö. yönetimindeki 31 PT 372 plakalı otomobil, yoğun kar ve buzlama nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Emin Ö. ile araçta bulunan Abdurrahman, Zeynep, Türkan Ö. ve Şükrüye A. yaralandı. Olay yerinden geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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