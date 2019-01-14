Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 5 kadın yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 5 kadın yaralandı.

Sevda Verimli yönetimindeki 33 NZV 09 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesinin İpekyolu Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Yasemin Tanık'ın kullandığı 63 DS 320 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Verimli ve Tanık'ın yanı sıra otomobillerde bulunan Ayşe Sönmez, Hatice Demir ile Şule Seval yaralandı.

Yaralı kadınlar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
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