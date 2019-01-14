Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 5 kadın yaralandı.
Şanlıurfa
'da çarpışan iki otomobildeki 5 kadın yaralandı.
Sevda Verimli yönetimindeki 33 NZV 09 plakalı otomobil, merkez Haliliye
ilçesinin İpekyolu
Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Yasemin Tanık'ın kullandığı 63 DS 320 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Verimli ve Tanık'ın yanı sıra otomobillerde bulunan Ayşe Sönmez, Hatice Demir
ile Şule Seval yaralandı.
Yaralı kadınlar, 112 Acil Servis
ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:41 Kaynak: AA
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