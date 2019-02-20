Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Öztürk (21) idaresindeki 63 HL 042 plakalı otomobil, Viranşehir-Kızıltepe kara yolunun 9'uncu kilometresinde Suriye uyruklu Muhammed Direi (48) yönetimindeki 06 MGC 29 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra Mesut (18) ve Gökhan Öztürk (18) ile henüz ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi daha yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:16 Kaynak: AA

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