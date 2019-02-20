Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

26 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesi arasında yaşandı. Hakan Ö.'nün kullandığı 63 HL 042 plakalı otomobil, Kızıltepe yolunun 9'uncu kilometresinde Muhammed D.'nin kullandığı 06 MGC 29 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Hakan Ö. ve Muhammed D. ile araçlarda bulunan Gökhan Ö., Mesut Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:57 Kaynak: İHA

Mardin, Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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