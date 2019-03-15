Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen plastik yüklü 63 NR 666 plakalı kamyon ile 41 SR 778 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunun Arat Dağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobil tarlaya savrulurken yaralanan Mahmut Alpkırağı (20), Hüseyin Ovabeyli (21), Faysal Çiçek (21), Harun Karakaya (24) ile ismi öğrenilmeyen bir kişi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunda araç kuyruğu oluşurken, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:27 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kontrolden Çıkan Otomobil İki İş Yerine Girdi: 3 Yaralı Sobaya Yanıcı Madde Dökerken Kendilerini Yaktılar; O Anlar Kamerada

Otomobili Delip İçeri Giren Demir Bariyer, Sürücünün Karnına Saplandı Son Dakika! Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:30:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]