Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Sefer Aytaç (49) idaresindeki 63 EK 506 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 16. kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 04 AL 552 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Aytaç ile yanında bulunan torunu Bilal (3), gelini Bilge (26), kardeşi Zekeriya (28) ve yeğeni Yavuz Aytaç (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:37 Kaynak: AA

Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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