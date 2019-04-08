Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
40 dakika önce
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, henüz sürücülerinin adı öğrenilemeyen 34 YS 3299 plakalı otomobil ile Suruç
ilçesinin 11 Nisan Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen 55 SK 366 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada iki otomobilin sürücüsünün yanı sıra aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 kişi daha yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kazaya yola aniden çıkan bir atın neden olduğu iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:48 Kaynak: AA
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