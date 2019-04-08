Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

40 dakika önce

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücülerinin adı öğrenilemeyen 34 YS 3299 plakalı otomobil ile Suruç ilçesinin 11 Nisan Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen 55 SK 366 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada iki otomobilin sürücüsünün yanı sıra aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 kişi daha yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya yola aniden çıkan bir atın neden olduğu iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:48 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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