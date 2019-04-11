Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

2 dakika önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Burhan Öztürk idaresindeki 34 HNA 84 plakalı otomobil, Hilvan-Siverek kara yolunun 22. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki taş yığınına çarptı.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan Kadir ve Zelihan Kara ile Ahmet ve Aytan Aksoy, yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:30 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinnet Getiren Koca, Karısını Kurşun Yağmuruna Tuttu İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'nın Kurtuluşunu Ahmet Kaya ile Olan Videosuyla Kutladı Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası YSK'nın Büyükçekmece Kararına CHP'den İlk Tepki: Ağır Baskı Altındalar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 20:32:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]