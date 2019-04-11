Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:30 Kaynak: AA
Burhan Öztürk idaresindeki 34 HNA 84 plakalı otomobil, Hilvan-Siverek kara yolunun 22. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki taş yığınına çarptı.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan Kadir ve Zelihan Kara ile Ahmet ve Aytan Aksoy, yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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