Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Burhan Öztürk idaresindeki 34 HNA 84 plakalı otomobil, Hilvan-Siverek kara yolunun 22. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki taş yığınına çarptı.



Kazada, sürücü ile yanında bulunan Kadir ve Zelihan Kara ile Ahmet ve Aytan Aksoy, yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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