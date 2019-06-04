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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

35 dakika önce

Şanlıurfa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ferhat Yeter'in kullandığı 27 YK 604 plakalı otomobil, Haliliye ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Ferhat Yeter ile araçta bulunan Mecnun, Hatice, Aslıhan ve Serhat Yeter yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:47 Kaynak: AA
Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
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