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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

19 dakika önce

Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Y. kontrolündeki 27 YK 604 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anında aldığı darbe ile sürücü Ferhat Y. ve aynı araçta bulunan Mecnun, Hatice, Aslıhan ve Serhat Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:01 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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