Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
49 dakika önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:06 Kaynak: AA
'nın Akçakale
ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.Mustafa Erbil
yönetimindeki 27 D 4144 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde karşı yönden gelen Halil Alkan'ın kullandığı 34 YD 416 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücülerin yanı sıra Salih, Abdullah ve İbrahim Kulu
yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Şanlıurfa ve Akçakale'deki hastanelere kaldırıldı.
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