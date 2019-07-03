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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

49 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.Mustafa Erbil yönetimindeki 27 D 4144 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde karşı yönden gelen Halil Alkan'ın kullandığı 34 YD 416 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücülerin yanı sıra Salih, Abdullah ve İbrahim Kulu yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa ve Akçakale'deki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:06 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Akçakale, Erbil, Güncel
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