Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Efkan Girgin'in kullandığı 23 DT 606 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun 12. kilometresinde Sonay Yıldız'ın kullandığı 46 VM 036 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Kazada sürücü Girgin'in ile 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.