Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

7 saat önce

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Efkan Girgin'in kullandığı 23 DT 606 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun 12. kilometresinde Sonay Yıldız'ın kullandığı 46 VM 036 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazada sürücü Girgin'in ile 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Barajı sadece 3 parti aşıyor Şarkıcı Hatice'nin verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 02:33:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]