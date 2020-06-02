Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 25'inci kilometresinde yaşandı. Sefer Y.'nin kullandığı 06 GD 8502 plakalı otomobil, Hakan Ş.'nin kullandığı 63 M 5530 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada Hakan Ş., Sefer Y., Funda Gül T., Günay Y. ve Berçem Yelda Y. yaralandı.

Şanlıurfa 'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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