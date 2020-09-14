Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Göbeklitepe kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 63 VB 427 ile 63 HN 372 plakalı Renault marka araçlar çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 yaralı, olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:31 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika