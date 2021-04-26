Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Adıyaman karayolunda Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahmut K.'nin kullandığı 71 ET 706 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Mahmut K. ile araçta bulunan Fatma K., Hasan K., Havva K. ve Müslüm K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA