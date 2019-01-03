Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Ahmet Yılmaz idaresindeki 63 AF 071 plakalı minibüs, Harran
ilçesinin Tahılalan Mahallesi girişinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 D 4125 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada iki aracın sürücüsünün yanı sıra minibüste bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen biri kadın 3 çocuk yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Harran Devlet Hastanesi
ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:05 Kaynak: AA
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