Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Ahmet Yılmaz idaresindeki 63 AF 071 plakalı minibüs, Harran ilçesinin Tahılalan Mahallesi girişinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 D 4125 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada iki aracın sürücüsünün yanı sıra minibüste bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen biri kadın 3 çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:05 Kaynak: AA

Harran, Şanlıurfa, Güncel
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