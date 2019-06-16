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Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

2 saat önce

ŞANLIURFA'da, TIR ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, TIR ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Suruç- Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail Şentürk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Şentürk ile yanında bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağrısıyla olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.  
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:10 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Güncel
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