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Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Payamlı kırsal Mahallesi yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre Özge C. yönetimindeki 34 YJ 4349 plakalı otomobil, Mehmet A. yönetimindeki 63 KZ 885 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 02:35 Kaynak: İHA
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