Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi tespit edilemeyen 01 ACK 326 plakalı otomobil ile 63 M 7441 plakalı hafif ticari araç, merkez Haliliye ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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