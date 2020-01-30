Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:06 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi tespit edilemeyen 01 ACK 326 plakalı otomobil ile 63 M 7441 plakalı hafif ticari araç, merkez Haliliye ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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