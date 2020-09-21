Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 YV 573 plakalı otomobile, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun kent çıkışında 63 ABN 299 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:39 - Kaynak: AA
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