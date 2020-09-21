Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 YV 573 plakalı otomobile, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun kent çıkışında 63 ABN 299 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Şanlıurfa 'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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