Anne ve çocuğuna araba çarptı, anne hayatını kaybederken 7 yaşındaki oğlu ağır yaralandı - Son Dakika
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Anne ve çocuğuna araba çarptı, anne hayatını kaybederken 7 yaşındaki oğlu ağır yaralandı

10.05.2023 16:15

Şanlıurfa'da gerçekleşen olayda yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Eiman Al Sayyah ile 7 yaşındaki oğlu Emir Al Sayyah'a otomobil çarptı. Kazada anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

Necmettin Cevheri Bulvarı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gittiği ileri sürülen Suriye uyruklu Eiman Al Sayyah ile oğlu Emir Al Sayyah'a, V. M.'ın kullandığı otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı. Çocuk, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Öte yandan acı kazanın ardından sürücü V.M. gözaltına alınırken, polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı
Kaynak: DHA
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Suriye, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne ve çocuğuna araba çarptı, anne hayatını kaybederken 7 yaşındaki oğlu ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anne ve çocuğuna araba çarptı, anne hayatını kaybederken 7 yaşındaki oğlu ağır yaralandı - Son Dakika
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