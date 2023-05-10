Anne ve çocuğuna araba çarptı, anne hayatını kaybederken 7 yaşındaki oğlu ağır yaralandı

Necmettin Cevheri Bulvarı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gittiği ileri sürülen Suriye uyruklu Eiman Al Sayyah ile oğlu Emir Al Sayyah'a, V. M.'ın kullandığı otomobil çarptı.
Kazada anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı. Çocuk, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan acı kazanın ardından sürücü V.M. gözaltına alınırken, polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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