Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Trafik kazasında iki kardeş öldü, anne ve baba yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Trafik kazasında iki kardeş öldü, anne ve baba yaralandı

23.11.2020 17:27

Son dakika haber: Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün park halindeki otomobile çarpması sonucu araçtaki iki kardeş öldü, anne ve babaları yaralandı.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün park halindeki otomobile çarpması sonucu araçtaki iki kardeş öldü, anne ve babaları yaralandı. İlyas K. idaresindeki 61 S 1174 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 35. kilometresinde emniyet şeridinde park halinde olan Eyüp Fenerli yönetimindeki 34 TA 1633 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Eyüp ile beraberindeki eşi Şemse, çocukları Miraç ve Yusuf Eymen Fenerli otomobilin içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralı kardeşler Miraç ve Yusuf Eymen Fenerli yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, Fenerli ailesinin Siverek ilçesinden Şanlıurfa'ya hastaneye geldiği ve kazanın eve dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Trafik kazasında iki kardeş öldü, anne ve baba yaralandı
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Trafik kazasında iki kardeş öldü, anne ve baba yaralandı
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Trafik kazasında iki kardeş öldü, anne ve baba yaralandı
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Trafik kazasında iki kardeş öldü, anne ve baba yaralandı

Diyarbakır, Şanlıurfa, Eyüp, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Trafik kazasında iki kardeş öldü, anne ve baba yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beckham'ın takımı Inter Miami'de hedef Chelsea'li Olivier Giroud Belediye şifrelerini ele geçiren yapı denetim firması 550 bin TL'lik vurgun yaptı 20 yaş altı isyanda! Dersler izinli saatlere denk gelince gençler dışarı çıkamadı Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüsü yendi Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada
Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım         
17:49
Yerli koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı, yan etki görülmedi Yerli koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı, yan etki görülmedi         
17:37
Arsenal, Pepe'ye yapılan ırkçı yorumlar sonrası polise gidiyor Arsenal, Pepe'ye yapılan ırkçı yorumlar sonrası polise gidiyor         
17:23
Çankırı'da traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi Çankırı'da traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi         
16:55
F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti         
16:38
Koronavirüse yakalanan sunucu vatandaşları uyardı: Yalvarıyorum, evden dışarı çıkmayın Koronavirüse yakalanan sunucu vatandaşları uyardı: Yalvarıyorum, evden dışarı çıkmayın         
16:19
Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı         
16:10
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz         
15:24
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar         
13:56
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 17:58:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Trafik kazasında iki kardeş öldü, anne ve baba yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei