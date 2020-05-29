Şanlıurfa'da trafik polisleri drone kullanarak denetim yaptı - Son Dakika

Şanlıurfa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Trafik ekipleri, sürücüleri trafikte kural, yasaklama ve kısıtlamalara uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla kent merkezindeki çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Eyyüp Cenap Gülpınar Bulvarı'nda drone ile gerçekleştirilen kontrollerde, kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde cep telefonu kullanımı denetlendi ve kurallara aykırı hareket edenlere cezai işlem uyguladı.

Ekipler, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve maske kullanmaları yönünde de uyardı.