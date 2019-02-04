Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Trafo Patladı: Araçlar ve Mahalle Alevlere Teslim Oldu

Şanlıurfa'da Trafo Patladı: Araçlar ve Mahalle Alevlere Teslim Oldu

16 dakika önce

Şanlıurfa'da trafo patladı: Araçlar ve mahalle alevlere teslim olduŞANLIURFA - Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosundan düşen kıvılcımlar araçların yanmasına neden oldu.

Şanlıurfa'da trafo patladı: Araçlar ve mahalle alevlere teslim oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosundan düşen kıvılcımlar araçların yanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik direğinin üzerindeki trafo bilinmeyen bir nedenle alev alıp patladı. Trafodan düşen kıvılcımlar ise park halindeki araçların yanmasına neden oldu. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler yanan 5 araca müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yaşanan patlama sonrası vatandaşlar panik anlarını cep telefonları ile görüntüledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:29 Kaynak: İHA

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