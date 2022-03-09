Şanlıurfa'da trafo ve kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da trafo ve kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

09.03.2022 14:30
Şanlıurfa'da trafo ve kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sulama trafoları ve kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sulama trafoları ve kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, sulama trafoları ile trafolara bağlı kabloları çaldıkları iddiasıyla M.Ç, S.Y. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, kırsal mahallelerdeki birçok tarladan sulama trafosu ve kablo çaldığı tespit edildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Şanlıurfa, Hisarcık, Jandarma, Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da trafo ve kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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